В Орле 61 школьнику назначили муниципальные стипендии в две тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В Орле муниципальные стипендии в размере две тысячи рублей в 2021-2022 учебном году будет получать 61 школьник. Городские власти поощрят отличников учебы, творчества и спорта ежемесячными выплатами.

Как сообщает администрация Орла, всего в этом году на стипендию претендовали 103 школьника. После отбора остался 61. Больше всего победителей оказалось в номинации «Учебная деятельность» (25 человек), на втором месте «Художественное творчество» (21 человек) и на третьем «Любительский спорт» (15 человек).

- Среди стипендиатов 36 воспитанников учреждений допобразования и 25 школьников. Среди победителей есть лауреаты и дипломанты международных конкурсов детского и юношеского творчества, победители и призеры различных олимпиад, конкурсов, фестивалей детского творчества муниципального, регионального и федерального уровней, - сообщает пресс-служба администрации Орла.