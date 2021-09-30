В Орле при столкновении «Дэу Нексии» с внедорожником пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

29 сентября на Наугорском шоссе в Советском районе Орла произошло ДТП. Дорогу не поделили легковушка и внедорожник. В итоге два человека попали в больницу.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, авария случилась в 17:50 часов вечера. 74-летний водитель «Дэу Нексия» ехал со стороны улицы Скворцова на улицу Цветаева. Однако в районе дома №9 он врезался в ехавший впереди попутно «УАЗ Патриот».

- В результате ДТП водитель и 73-летняя пассажирка автомобиля «Дэу Нексия» получили телесные повреждения и были госпитализированы, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых два с пострадавшими. Травмы получили три человека.