Инклюзивный пляж на озере Светлая жизнь в Орле заработает в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города

В 2022 году на озере Светлая жизнь в Орле заработает инклюзивный пляж. Оборудование для отдыха людей с инвалидностью стоимостью более одного миллиона рублей займет свое место в начале нового купального сезона. Об этом сообщает администрация Орла.

Напомним, этим летом Орел стал победителем голосования по выбору города, который получит специализированное оборудование бесплатно от Калининградской общественной организации инвалидов «Ковчег».

В комплект оборудования для инклюзивного пляжа входит специальные шезлонги, противопролежневые матрасы, шатры, зонтики, пляжные коляски для купания. Самая дорогая часть комплекта - 60 квадратных метров деревянного настила.

Договор о передаче оборудования в бессрочное безвозмездное пользование был подписан 29 сентября 2021.