Андрей Усиков возглавил Кромской район Орловской области

В Кромском районе Орловской области произошли существенный кадровые перемены. У района появился новый руководитель. Им стал 52-летний Андрей Усиков, бывший сити-менеджер Орла.

По информации пресс-службы администрации Кромского района, 28 сентября за кандидатуру Андрея Усикова единогласно проголосовали депутаты районного совета.

- Я полностью осознаю значимость стоящих перед нами задач, они серьезны и их много, но я уверен, что решение их нам по силам, потому что мы будем опираться на подлинные ценности, от которых зависит наш успех – трудолюбие, честность, справедливость, ответственность, - заявил на своей странице в соцсетях новоизбранный руководитель.