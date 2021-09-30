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Общество30 сентября 2021 13:43

В Орле сразу семь депутатов горсовета ушли в облсовет

Теперь городскому заксобранию предстоит провести довыборы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле сразу семь депутатов горсовета ушли в облсовет

В Орле сразу семь депутатов горсовета ушли в облсовет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский горсовет остался сразу без семь депутатов. Все они ушли в региональный парламент по итогам Единого дня голосования 19 сентября. Теперь горсовету предстоят довыборы.

Как сообщает пресс-служба городскому заксобранию, 30 сентября заявление о досрочном прекращении полномочий написали Игорь Рыбаков, Виталий Рыбаков и Евгений Косогов.

Также в облсовет перебрались Сергей Кутенев («Единая Россия»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Дынкович («КПРФ»).

- Сегодня стало известно, что горсовет покидает и «списочница» от «Единой России» Ангелина Мотякина, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

Довыборы по трем округам пройдут в 2022 года, а депутатам по спискам партии найдут замену уже в ближайшее время.