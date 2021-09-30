Полицейские нашли сибиряка, обманувшего орловца на 450 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские смогли вычислить и задержать сибиряка, оставившего жителя нашего региона без сбережений и долгожданной покупки. Орловец хотел приобрести через рекламный сайт мотоцикл, но его обманули на 450 тысяч рублей.

38-летний продавец из Сибирского федерального округа обещал выслать мотоцикл через службу доставки и даже прислал своему покупателю фото документов об отправки. В итоге орловец поверил и перевел деньги по указанному счету.

- Полицейские выехали в регион пребывания продавца, установили его местонахождение и выяснили, что он намеренно ввел в заблуждение покупателя, не собираясь присылать ему дорогостоящий мотоцикл. В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.