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Здоровье30 сентября 2021 12:36

В Орловской области коронавирусом заболел еще 141 человек

В регионе продолжается стремительный рост заболеваемости
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области коронавирусом заболел еще 141 человек

В Орловской области коронавирусом заболел еще 141 человек

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки был выявлен еще 141 случай заражения среди населения региона. Такую информацию огласил федеральный оперштаб.

По последним данным, численности заразившихся коронавирусом за весь период пандемии уже достигла 46 112 человек. За почти два года заболевание унесло жизнь 1015 орловцев. Накануне умер еще один пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Справиться с заболеванием смогли 43 415 жителей Орловской области. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 158 человек.