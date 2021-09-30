В Орловской области коронавирусом заболел еще 141 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки был выявлен еще 141 случай заражения среди населения региона. Такую информацию огласил федеральный оперштаб.

По последним данным, численности заразившихся коронавирусом за весь период пандемии уже достигла 46 112 человек. За почти два года заболевание унесло жизнь 1015 орловцев. Накануне умер еще один пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Справиться с заболеванием смогли 43 415 жителей Орловской области. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 158 человек.