С подрядчика, ремонтирующего Октябрьскую в Орле, взыскали более 670 тысяч рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается многострадальный ремонт Октябрьской улицы. Его должны были завершить еще в конце июля. Уже два месяца подрядчик ООО «Газресурс» пытается наверстать упущенное и платит за просрочку. Сумма уже взысканная с фирмы ООО «Газресурс» - более 670 тысяч рублей.

Такую информацию озвучил на заседании комитета горсовета 29 сентября руководитель УКХ Юрий Писарев. По его словам, окончания ремонтных работ возможно не менее чем через две-три недели.

- Депутаты рекомендовали принять меры по завершению ремонта Октябрьской в кратчайшие сроки. Мэру города необходимо будет провести служебную проверку по фактам срыва сроков выполнения работ на этом объекте и по результатам привлечь к ответственности виновных лиц. До 11 ноября, по результатам проверки, проинформировать городских депутатов, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского горсовета.