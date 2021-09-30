На выходных в мобильных ФАПах Орла начнут делать прививки от гриппа Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, от сезонного заболевания вакцинировались 61,7 тысяч орловцев или 8,5% от общей численности населения.

Упростить процесс вакцинации от гриппа решили с помощью организации прививок в мобильных ФАПов в Орле. Делать их будут там же, где и прививки от коронавируса.

По информации администрации Орла, бесплатно привиться от гриппа препаратом «Совигрипп» можно будет уже в ближайшие выходные. 2 октября мобильный пункт будет работать на Комсомольской площади, а 3 октября - на Карачевском шоссе, 94 (ТЦ «Европа»). Время работы с 9:00 до 16:00 часов.

- Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, прививаться от ковид и гриппа одновременно нельзя. Между прививками должно пройти не меньше месяца.