В Орловской области 119 детей болеет коронавирусом

О ситуации с ковидом рассказал в прямом эфире губернатор Фото: Архив "КП"

В Орловской области растет число заболевших коронавирусом, в том числе и несовершеннолетних. В настоящее время диагноз covid-19 подтвержден у 119 детей.

О ситуации с заболеваемостью в прямом эфире в соцсетях 29 сентября рассказал губернатор Андрей Клычков. Он назвал сложившуюся картину усугубляющейся в геометрической прогрессии. Так, из 119 заболевших детей 10 лежат в больнице.

Не лучше картина и среди взрослого населения. Под аппаратами ИВЛ находится 67 орловцев. При этом все тяжело больные пациенты не были вакцинированы.