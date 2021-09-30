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Здоровье30 сентября 2021 10:13

В Орловской области 119 детей болеет коронавирусом

10 из них госпитализированы
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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О ситуации с ковидом рассказал в прямом эфире губернатор

О ситуации с ковидом рассказал в прямом эфире губернатор

Фото: Архив "КП"

В Орловской области растет число заболевших коронавирусом, в том числе и несовершеннолетних. В настоящее время диагноз covid-19 подтвержден у 119 детей.

О ситуации с заболеваемостью в прямом эфире в соцсетях 29 сентября рассказал губернатор Андрей Клычков. Он назвал сложившуюся картину усугубляющейся в геометрической прогрессии. Так, из 119 заболевших детей 10 лежат в больнице.

Не лучше картина и среди взрослого населения. Под аппаратами ИВЛ находится 67 орловцев. При этом все тяжело больные пациенты не были вакцинированы.