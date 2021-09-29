Проезд и провоз багажа в Орловской области подорожает Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области подорожает проезд и провоз багажа в пригородных автобусах. Управление по ценой политике и тарифам подготовило проект соответствующего приказа.

Согласно документу, стоимость проезда для одного человека подрастет на 25 копеек и составит 1 рубль 90 копеек за пассажиро-километр. За багаж, предварительно, придется заплатить больше на 15,2%. При этом варьироваться цена будет в зависимости от расстояния. Если ехать до 25 километров, то за провоз багажа придется отдать 18,7 рубля, от 25 километров до 50 обойдутся в 22,7 рубля, от 50 до 75 - 29,7 рубля, от 75 до 100 километров - 35,2 рубля, а если багаж нужно везти на расстояние за 100 километров, то билет на него обойдется пассажиру в 43,3 рубля.

Отметим, что это только проект приказа. В дальнейшем вопрос рассмотрят на заседании управления по тарифам. Мотивация повышения цен - рост расходов компаний-перевозчиков на провоз пассажиров.