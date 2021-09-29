Долгострой на Космонавтов в Орле сдадут в ноябре 2021 года

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле состоялось совещание по проблемным объектам долевого строительства. Было озвучено, что долгострой на улице Космонавтов, 4 сдадут в эксплуатацию в ноябре 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Директор ООО "УниСтрой", фирмы достраивающей дом, рассказал о степени готовности жилья. По словам Алексея Солнцева, сейчас строители стеклят окна, доделывают кровлю, штукатурят. Дом, по планам, сдадут до 10 ноября.

Также участники совещания обсудили проблемный дом в поселке Нарышкино, по улице Садовой 10 б и №46 по улице Космонавтов в Орле. Вопрос с завершением их строительства власти пообещали и дальше держать на контроле.