Лже-работники пенсионного фонда украли у 87-летней орловчанки 500 тысяч

Пожилая орловчанка лишилась сбережений Фото: Архив "КП"

У 87-летней жительницы Орла мошенники под видом работников пенсионного фонда украли полмиллиона рублей. Полицейские ищут преступников, оставивших пожилую женщину без сбережений.

Подробности инцидента озвучили в полиции. Мошенники сначала позвонили пенсионерке на домашний телефон. Они убедили ее в том, что беспокоят ее из пенсионного фонда и что женщине положены подарки в честь приближающегося дня пожилого человека. А также, что в ближайшее время произойдет замена денег. Пенсионерка поверила. Через какое-то время мужчина и женщина, лже-работники пенсионного фонда, заявились к своей жертве домой.

- Незнакомцы которые попросили пенсионерку написать заявление для последующего обмена денег на новые. За время беседы пожилая орловчанка несколько раз отлучалась на кухню. В какой-то момент неизвестные сказали, что им необходимо ненадолго уйти за печатью, однако больше они не вернулись. И после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу всех ее сбережений – порядка 530 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».