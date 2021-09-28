В Орловской области выявлены нарушения при применении пестицидов и химикатов

В Орловской области выявлены нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области выявлены нарушения при применении пестицидов и агрохимикатов. О результатах проверки рассказал Россельхознадзор.

Ведомственные проверки начались с 1 июля 2021 года, с этого момента специалисты нашли 28 нарушений. Некоторые из хозяйств использовали химикаты в непосредственной близости от населенных пунктов, причем вносили их как наземным способом так и с воздуха, другие не оповещали местных жителей о проведении обработок полей и не установили соответствующие дорожные знаки. Всех нарушителей накажут.

- Ответственность за нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами влечет наложение штрафов на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей, на юридических - от 10 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.