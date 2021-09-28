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Политика28 сентября 2021 16:30

Председателем Орловского окружного Совета стал Николай Галкин

Состоялось первое заседание окружного парламента
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Николай Галкин стал председателем Орловского окружного Совета

Николай Галкин стал председателем Орловского окружного Совета

В Орле состоялось первое заседание окружного парламента, на котором избрали председателя. Им стал Николай Галкин.

Первое заседание окружного Совета народных депутатов состоялось 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации Орловского района.

Состоялось первое заседание окружного парламента

Состоялось первое заседание окружного парламента

Николай Галкин долгое время работал на Орловской биофабрике, в течение 20 лет. С 2001 по 2016 годы занимал пост главы Лошаковского сельского поселения. Депутаты окружного Совета поддержали кандидатуру Галкина единогласно. Также на первом заседании в числе прочих вопросов рассмотрели и утвердили кандидатуру заместителя председателя окружного парламента. Им стал Владимир Чернов.