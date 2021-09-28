Детей из орловской деревни Каменево стали возить в школу только после вмешательства прокурора

Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

Детей из деревни Каменево Мценского района теперь будут возить в школу. Для ребят из отдаленного населенного пункта в срочном порядке организовали маршрут после вмешательства прокурора.

На отсутствие дороги и автобуса до Отрадинской школы, в которой участся маленькие жители Каменево, пожаловались родители учеников. На место выехал глава областной прокуратуры Владислав Малкин, проверка показала: нарушено право детей на доступное образование. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Нагоняй от ведомства получили глава Мценского района и Мценской полиции, а в отношении руководителя местного отдела образования возбуждено дело об административном правонарушении.

- В результате вмешательства прокурора области оперативно начат ремонт дороги, обустроен остановочный павильон и разворотная площадка, установлен знак «Автобусная остановка», согласован школьный маршрут. В настоящее время школьный автобус начал движение по маршруту Отрадинская школа – деревня Каменево, - рассказала "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.