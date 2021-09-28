Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 12:15

Орловец стащил у таксиста барсетку с деньгами

На момент задержания чужие сбережения он уже успел потратить
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
25-летнего орловца поймали на краже барсетки у таксиста

25-летнего орловца поймали на краже барсетки у таксиста

Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские раскрыли кражу барсетки у водителя такси. В качестве подозреваемого задержан 25-летний горожанин, которого подвозил владелец похищенной барсетки с деньгами.

С заявлением о краже в отдел полиции обратился водитель такси. Он рассказал, что его барсетка пропала прямо из автомобиля и что денег в ней было около пяти тысяч рублей. Оперативники стали искать возможного похитителя, в поле их зрения и попал молодой житель областного центра.

- Оперативники выяснили, что мужчина совершил хищение в момент, когда потерпевший подвозил его на своем автомобиле. Похищенными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье кража. Ожидать суда орловец будет под подпиской о невыезде.