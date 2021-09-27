На переезде в Ливнах «ВАЗ» столкнулся с электричкой. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

26 сентября в городе Ливны на железнодорожном переезде произошла авария. 18-летний водитель «ВАЗ 21099» выехал на пути и столкнулся с электричкой.

По информации Госавтоинспекции Орловской области, юноша ехал со стороны Орловской улицы в направлении Железнодорожной улицы. Авария случилась на 65 километре железнодорожного переезда Ливны-Ливны 1 на улице Гайдара.

В результате легковушка опрокинулась в кювет. На месте ДТП работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Отпущен домой, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Шесть человек получили травмы, один погиб.