У жительницы Ливен домушник похитил украшений на 80 тысяч рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Ливнах полицейские поймали домушника. Тот успел похитить из дома местной жительницы золотые украшения на сумму 80 тысяч рублей.

Проник в окно похититель когда хозяйка дома отсутствовала. Он разбил окно и поживился в чужом жилище ювелирными изделиями: стащил четыре кольца, цепочку и крестик. Всю добычу домушник успел продать, однако через какое-то время его задержали полицейские. Как оказалось, сорокалетний ливенец раньше уже был судим.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». В настоящее время краденое частично изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Ждать окончания расследования домушник будет под подпиской о невыезде.