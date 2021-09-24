В Орловской области возбудили уголовное дело из-за неоказания помощи отцу-одиночке Фото: Архив "КП"

В Орловской области завели уголовное дело из-за неоказания помощи семье с тяжелобольным ребенком. О судьбе отца-одиночки и его маленькой дочки поведало издание «Орелтаймс» и после этого ситуацией заинтересовалась прокуратура и Следственный комитет.

Домой к семье уже наведался прокурор Дмитровского района, привлекли к проверке и специалистов.

- В сюжете издания сообщается о ненадлежащем оказании помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, органами власти местного самоуправления и опеки, а также ненадлежащем оказании ребенку медицинской помощи. Материалы проверки по факту направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения следственным комитетов возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.