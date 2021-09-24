На выходных в Орле сохранится пасмурная дождливая погода

Непогода в Орле и области задержится на грядущие выходные. Дожди и хмурое небо сохранится. Об этом сообщает Росгидрометцентр. Публикуем полный прогноз погоды на 25 и 26 сентября.

25 сентября, в субботу, ожидается облачность и небольшой кратковременный дождь. Днем столбики термометров покажут +13 градусов, а ночью +6. Ветер юго-восточный 4 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

26 сентября, в воскресенье, по-прежнему пасмурно и дождь. Днем + 12 градусов, ночью +8 градусов. Ветер северо-западный 8 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

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