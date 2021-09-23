На Троицком и Крестительском кладбищах Орла появились площадки для старых крестов. Фото: Орловская митрополия

В Орле на Троицком и Крестительском кладбищах появились специальные площадки для сбора деревянных могильных крестов. Теперь здесь можно будет не выкидывать их в мусор, а отправлять на сжигание. Об этом сообщает Орловская митрополия.

Волонтеры православного клуба Троицкого храма Орла уже достали накопившиеся в мусорных кучах кресты, «отслужившие» свой срок. Горожане также поддержали идею со специальными площадками.

- Кладбищенские кресты, которые после установки памятников на могилах, к сожалению, выбрасывают на свалку. Между тем крест — христианская святыня. Поэтому было предложено создать такие специальные площадки для их сбора. Сжигать ветхие святыни — обычай Православной Церкви. Таким образом они оберегаются от попрания и осквернения, - рассказали «КП» в Информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

После сбора кресты вывозят за город и сжигают по правилам пожарной безопасности.