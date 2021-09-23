Трое взрослых и двое детей получили ранения в ДТП на трассе "Орел-Брянск"

Столкнулись два автомобиля Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области при столкновении легковушки и микроавтобуса пострадали пять человек. Автомобили не разъехались 22 сентября на трассе "Орел-Брянск".

Подробности ДТП озвучили в региональной Госавтоинспекции. За рулем легковушки "ВАЗ 2107" был 21-летний водитель. Он не справился с управлением в районе 32 километра, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом "Рено", который двигался навстречу.

Пострадало пять человек Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля "ВАЗ" - женщины 33 лет и 27 лет, а также 17-летний юноша и мальчик 3-х лет получили травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.