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Происшествия23 сентября 2021 9:08

На Комсомольской в Орле случился пожар, 25 человек эвакуировали из многоэтажки

В подвале загорелась распределительная коробка
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле 25 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара. ЧП случилось 22 сентября на Комсомольской.

Пожарным жильцы позвонили в десятом часу вечера: очагом возгорания находился в подвале, помещения задымило. Прибывшие на место происшествия спасатели провели разведку и эвакуировали людей.

- В результате установлено, что в подвале многоквартирного жилого дома произошло возгорание распределительной коробки без последующего распространения огня. В причинах происшедшего разбираются эксперты испытательной пожарной лаборатории, - - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал.