В Ливнах нашли множественные нарушения на убойном пункте Фото: Архив "КП"

В Ливнах индивидуального предпринимателя оштрафовали за множественные нарушения на его убойном пункте. Выявили их во время проверки в августе сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора.

По информации Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на предприятии в помещениях для убоя и первичной переработки не было специальной трехсекционной ванны, промаркированных емкостей, фартуков и нарукавников.

Кроме того, рабочие место для опорожнения желудков не было отгорожено перегородкой. Это повышало риск загрязнения туш и субпродуктов содержимым желудочно-кишечного тракта животных.

- Шкуропосолочное помещение не было оборудовано столами для посола шкур, ларями для хранения соли и емкостями для засолки шкур. Также отсутствовала сигнальная система для остановки процесса убоя при выявлении (особо опасной) болезни, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.