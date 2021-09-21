Началась запись детей в новый детсад №97 Орла

В Орле началась запись в новый детский сад №97, который строится на улице Кузнецова. Это будет дошкольное учреждение для самых маленьких, оно примет 80 детей в возрасте до трех лет.

Как сообщили в мэрии, прием начался 21 сентября. Для того, чтобы записать своего малыша в детсад нужно подать заявление либо в отдел дошкольного образования городской администрации (вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00 по адресу ул. 1-ая Посадская, 14, каб. 57, 59 ), либо пожать заявление через МФЦ или же через портал госуслуг онлайн.