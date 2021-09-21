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Здоровье21 сентября 2021 12:12

В Орловской области от коронавируса умерли 6 человек

Регион перешагнул отметку в 45 тысяч заболевших за весь период пандемии и сотню случаев за сутки
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области от коронавируса умерли 6 человек

В Орловской области от коронавируса умерли 6 человек

Фото: Архив "КП"

В Орловской области вновь растет заболеваемость коронавирусом. За сутки число новых выявленных случаев заражения опять превысило сотню. По данным федерального оперштаба на 21 сентября 2021, заболели 104 орловца, умерли 6.

Орловская область перешагнула отметку в 45 тысяч заболевших коронавирусом за весь период пандемии. Сейчас это число 45005.

Вылечиться смогли 42 079 человек. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписался 121 человек.