Полностью завершить подключение отопления в Орле должны 21 октября Фото: Архив "КП"

20 сентября, в понедельник, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. Одним из самых насущных вопросов стал отопительный сезон в жилом фонде. Батареи должны потеплеть в домах до 21 октября включительно.

Напомним, в этом году отопительный сезон в жилом фонде в этом году начали на несколько дней раньше намеченного срока. Планировалось начать доведение теплоносителей с 21 сентября, а начали в итоге с 19 числа. Причиной стали нагрянувшие в регион холода и дожди.

Однако не во всех домах еще появилось тепло.

- Дал поручение по максимуму обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и социальные объекты, сегодня ночью все объекты должны быть запущены. По тем объектам, где были порывы, крайний срок – завтра, -сообщил губернатор Андрей Клычков в эфире 20 сентября.