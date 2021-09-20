В Орловской области мигрантов незаконно привлекли к ремонту дорог

Надзорное мероприятие в сфере миграции состоялось в Орловской области. В результате в Покровском районе выявлено 11 иностранцев, ремонтировавших дороги без патента. К ответственности привлекли и иностранных граждан, и их работодателя.

Об этом рассказали в региональном УМВД. В ходе контрольно-надзорного мероприятия сотрудники Управления по вопросам миграции вскрыли 370 нарушений, составлено 53 протокола. Полицейские проверили не только трудовые коллективы, но и студенческие иностранные общежития, места, где диаспорами живут иностранные граждане.

- Установлен факт фиктивной постановки на миграционный учет гражданина Таджикистана. В отношении гражданки, зарегистрировавшей иностранца, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности, - рассказали "КП" в пресс-службе ведомства.