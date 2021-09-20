На Автогрейдерной улице Орла временно ограничат движение

На ряде улиц Орла временно введут ограничения движения транспорта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Заводском районе Орла до 30 октября ограничат движение транспорта. Ограничения коснутся участка в районе дома №3 по Автогрейдерной улице. Причина - производство работ по устройству примыкания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Кроме того, в Заводском районе до 1 октября ограничения движения транспорта будет по улице Саханской (от Планерной до Маршала Куликова), по улице Планерной (от дома №31к1 до дома № 39в), по улице Емлютина (от Карачевского шоссе до Зареченской), по улице Генерала Армии Ковалева (от Мостовой до Емлютина), по улице Разведчика Воробьева (от Алроса до Емлютина) и по улице Полковника Старинова (в районе дома №3). Причина – ремонт дорог.

В Советском районе Орла ограничения будут по переулку Ипподромному (в районе дома №4), по переулку Ягодному (в районе дома №52 по Генерала Родина), по улице Часовой (от Пархоменко до Генерала Родина), по Наугорскому шоссе (дорога-дублер, от дома № 76 до дома № 90) и по улице Трудовых резервов (от дома № 71 до Генерала Родина),