Пенсионер из соседнего региона угнал машину у жителя орловской глубинки

Орловские полицейские задержали пенсионера из соседнего региона за угон автомобиля. Мужчина укатил легковушку у жителя орловской глубинки.

Подробности инцидента, произошедшего в Верховском районе, озвучили в региональном УМВД. Заявление об угоне "Девятки" в местный отдел полиции принес ее владелец, 46-летний мужчина. Он рассказал, что автомобиль стоял возле частного дома, был не заперт, да и еще и ключи находились внутри. И однажды утром легковушка пропала. Оперативники стали разыскивать угонщика и вышли на его след.

- Полицейские обнаружили угнанный автомобиль в исправном состоянии в одном из сел района. После этого они выяснили, что к неправомерному завладению транспортным средством может быть причастен житель соседней области, 66-летний гражданин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело.