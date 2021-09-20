В Орловской области в выборах приняли участие 46.85%избирателей

В Орловской области в выборах приняли участие менее 50% избирателей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области завершилось голосование по выбору депутатов Госдумы восьмого созыва, облсовета и органов местного самоуправления муниципальных образований. По данным на 18:00 часов 19 сентября, явка избирателей составила 46.85%.

Как сообщает региональный Избирком, в области работало 703 избирательных участка. Самыми активными оказались жители Колпнянского района. Из общего числа избирателей на избирательные участки здесь пришли 79.30% человек.

Также высокие показатели по явке сохранились в Знаменском районе (76.72%) и Мценском районе (72.67%).