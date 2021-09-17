Орловца поймали с мешком конопли

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В Орловской области 35-летнего мужчину поймали с мешком конопли. За хранение наркосодержащего растения жителю Залегощенского района может светить реальный срок лишения свободы.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Собранные кусты конопли мужчина припрятал на своем приусадебном участке, однако полицейские нашли мешок с запрещенным содержимым. Его изъяли. Проведенная в дальнейшем экспертиза установила, что в пересчете на сухой вес масса наркотического растения составила почти 750 грамм.

- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловец рассказал, что это дикорастущая конопля, которую он нашел случайно, сорвал и хотел приготовить для личного употребления. По закону, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.