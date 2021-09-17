На Орловскую область надвигается сильный ветер и ливни Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На Орловскую область надвигается непогода. Стихия даст о себе знать уже вечером 17 сентября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России со ссылкой на Орловский гидрометцентр.

В субботу, 18 сентября, на территории Орловской области ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, местами сильные. При этом будет сильный восточный ветер. Его скорость будет достигать 9-14 м/с, местами с порывами до 18 м/с.

Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

В воскресенье, 19 сентября, Росгидрометцентр прогнозирует пасмурную дождливую погоду. Ночью +5 градусов тепла, днем +11. Ветер восточный 7 м/с.