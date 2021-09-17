Губернатор Андрей Клычков вместе с супругой проголосовали на выборах. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

17 сентября в Орловской области стартовало голосование. Одними из первых свой выбор сделали губернатор Андрей Клычков и его супруга Валерия. Они проголосовали на избирательном участке №125 в Дворце пионеров.

Напомним, в Орловской области начали работу 703 избирательных участков. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ VIII созыва, Орловского облсовета и местного самоуправления муниципальных образований.

- Из бюджета области выделены необходимые средства, чтобы все избирательные участки были обеспечены системой видеонаблюдения. Работа по обеспечению законности и прозрачности выборов выполнена в полном объеме, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября.