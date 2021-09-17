Орловец пытался положить деньги через банкомат и лишился 20 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла мужчина отправился положить деньги в банкомате и лишился 20 тысяч рублей. Именно столько он хотел отправить на свой счет, но в место этого «подарил» их случайному прохожему.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, орловец выполнил операцию по внесению денег на счет, но забыл дождаться, когда оповещения об успешном выполнении операции. Как только мужчина ушел, устройство вернуло деньги.

Именно в этот момент лежащие в ячейке банкомата бесхозные купюры и увидел 46-летний житель Северного района. Воспользовавшись моментом, он забрал деньги. Это подтвердилось записями с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В беседе с полицейскими подозреваемый признался, что подойдя к банкомату, обнаружил деньги, не принятые устройством, и решил завладеть ими. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.