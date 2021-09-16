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Общество16 сентября 2021 16:19

На орловцев составили 3257 протоколов за не пристегнутые ремни безопасности

Сумма штрафов превышает один миллион рублей
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На орловцев составили 3257 протоколов за не пристегнутые ремни безопасности

На орловцев составили 3257 протоколов за не пристегнутые ремни безопасности

Фото: Архив "КП"

В Орловской области за восемь месяцев 2021 года было выявлено 3257 административных правонарушений, связанных с вождением и перевозкой пассажиров с не пристегнутым ремнем безопасности.

Учитывая, что штраф за несоблюдение безопасности составляет 500 рублей, орловцы лишились более одного миллиона рублей за зафиксированные нарушения. При этом с июня 2021 года Госавтоинспекция проводит дополнительные профилактические мероприятия.

- Ремень должен применяться обязательно. Согласно п.2.1.2. ПДД РФ, водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, должен быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.