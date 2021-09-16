Начальником УКХ Орла назначен бывший полицейский Юрий Писарев

Новым начальником УКХ назначен Юрий Писарев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Начальником Управления коммунальным хозяйством администрации Орла назначен Юрий Писарев. Указ подписал мэр Юрий Парахин 15 сентября.

Писарев - бывший полицейский. Он окончил Юридический институт МВД им. Лукьянова, с 2002 по 2012 год служил в органах внутренних дел, затем работал в коммерческих фирмах.

В администрации Орла он трудится с 2014 года: сперва был ведущим специалистом в управление городского хозяйства, через пару лет стал главным специалистом. Также работал в производственно-техническом отделе администрации в должностях ведущего, а затем главного специалиста.