Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 сентября 2021 15:31

В Орловской области 1223 человека лечатся от ковид дома

В «красных зонах» больниц региона занято 705 ковидных коек из 956
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)

15 сентября в орле в областной администрации прошло заседание оперштаба. В центре внимания – ситуация с лечением заболевших коронавирусом. По последним данным, в «красных зонах» лечение проходят 705 человек. Свободными остается чуть более 26% коечного фонда для ковид-пациентов.

На амбулаторном лечении находится 1223 человека, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.

Из-за роста заболеваемости сокращение коечного фонда приостановлено в Плещеевской ЦРБ. Кроме того, вновь планируется увеличивать резерв.

- Губернатор акцентировал внимание на необходимости обеспечить наличие резервного количества коек на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, глава региона поручил развернуть достаточное количество дополнительных выездных пунктов для осуществления вакцинации против гриппа, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.