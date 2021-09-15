Юрий Чемеров стал врио гендиректора трамвайно-троллейбусного предприятия Орла Фото: Архив "КП"

В трамвайно-троллейбусном предприятии Орла вновь перемены. У МУПа появился врио генерального директора. Им стал Юрий Чемеров, ранее руководивший муниципальной управляющей компанией МУП ЖРЭП (Заказчик).

15 сентября впервые информация о кадровых изменениях появилась в СМИ. Как пояснили «КП-Орел» в пресс-службе администрации города, официальным назначением это назвать нельзя.

- Это рядовой процесс. Аналогичная ситуация была с МУП ЖРЭП (з), когда Сергей Вячеславович Мартюхин ушел, а вместо него и.о. стала Елена Викторовна Баюшкина, сейчас по конкурсу стал Юрий Александрович Студенников, - прокомментировали «Комсомолке» в администрации Орла.

Сейчас в городе проходит конкурс на замещение вакантной должности гендиректора МУП ТТП. Его итоги подведут 29 октября, тогда и станет известно, кто займет место руководителя.

Напомним, ранее должность директора ТТП занимал Андрей Митин. После года работы, в начале апреля 2021 года, он покинул свой пост.