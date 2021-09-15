В Орловской области по дороге в школу пропала 13-летняя девочка

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В Орловской области 13-летняя девочка пропала по дороге в школу. 15 сентября Анастасия Шаронова вышла из дома в деревне Яковлево Свердловского района и о ее месте нахождения ничего не известно.

Ориентировку опубликовали волонтеры поисковых движений региона. Анастасии на вид 13-14 лет, рост 160 см, волосы русые, телосложение худощавое. Была одета в серую куртку, черно-белые кроссовки на платформе, серые брюки и голубую рубашку.

Всех, кто знает что-либо о месте нахождения девочки просят сообщать в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного, на горячую линию ПСО "Лиза Алерт" по номеру 8 800 700 54 52, в службу спасение по номеру 112 или в ПСО "Центр поиска пропавших людей по телефону" дежурной части 8 4862 22 23 01.