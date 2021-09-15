На Раздольной в Орле при столкновении двух иномарок пострадали три человека Фото: Архив "КП"

14 сентября в Северном районе Орла произошла авария. При столкновении двух иномарок травмы получили три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ДТП случилось в районе дома №60 по Раздольной улице в половине восьмого часа. 25-летняя водитель «Мицубиси» ехала в сторону улицы Михалицына и при повороте налево столкнулась с автомобилем «ФАВ».

- В результате ДТП девушка-водитель «Мицубиси Каризма» и пассажиры «ФАВ», 43-летняя женщина и 18-летний юноша, получили телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Травмы получили шесть человек.