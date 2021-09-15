Особой экономической зоной «Орел» интересуются бельгийцы

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Преференциальные зоны Орловской области – особую экономическую зону промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» и территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) вчера, 14 сентября, посетил Франк Ван Эйнде, атташе торгово-экономического представительства Фламандского региона в РФ.

ОЭЗ и ТОСЭР гостю показали Максим Петров, исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области и Николай Шин, генеральный директор Корпорации развития Орловской области.

«Мы презентовали гостю потенциал ОЭЗ. Рассказали об инфраструктуре этой преференциальной зоны в целом и показали готовые площадки. Конечно, проинформировали о таком преимуществе для бизнесменов как налоговые преференции. Господин Ван Эйнде ознакомился в ОЭЗ с производственным процессом и продукцией Центральной крупяной компании. Это продукты, которые входят в экспортную повестку региона и вызывают интерес бельгийской стороны. В ТОСЭРе посетили предприятие «Аурус», где увидели использование в производстве высоких технологий. Поскольку в Орловской области уже есть предприятия, которые работают с бельгийскими бизнес-партнерами по ряду направлений, в частности, экспортируют из Орловской области в Бельгию растительное масло, холодильное оборудование и другую продукцию, то очевидно, что регион уже имеет в бельгийских деловых кругах репутацию инвестиционного привлекательного во всех отношениях. На этот раз представителя бельгийской стороны особо заинтересовали возможности преференциальных зон и, как следствие, было принято решение о сотрудничестве в этом направлении. С этой целью сторонами будут организованы, бизнес-миссии и есть планы провести презентацию Орловской области в бельгийском посольстве. То есть мы договорились о взаимодействии для привлечении сюда бельгийских бизнесменов», - прокомментировал встречу Николай Шин.

Он также добавил, что бельгийский атташе увидел большой экономический потенциал Орловщины. В частности, в сфере сельского хозяйства, проявил заинтересованность в локализации в ОЭЗ высокотехнологичных производств и обозначил еще ряд вариантов для взаимодействия, которые будут обсуждаться в дальнейшем.

Подробнее об ОЭЗ «Орел» на сайте Корпорации развития Орловской области по ссылке: http://www.park57.ru/