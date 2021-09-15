В Орле 24-летнего мужчину и пенсионерку обманули на полутора миллиона рублей

В Орле ищут мошенников, оставивших 24-летнего мужчину и пенсионерку без крупной суммы денег. Фото: Архив "КП"

В Орле ищут мошенников, оставивших 24-летнего мужчину и пенсионерку без крупной суммы денег. Обоих они убедили в том, что неизвестные пытаются взять на них кредиты и нужно срочно опередить их – оформить заем и перевести средства на «безопасный» счет.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, сначала мошенники проставлялись сотрудниками правоохранительных органов, затем работниками банка. При этом они использовали подмену номеров и говорили убедительно. В результате их жертвы слишком поздно почувствовали обман.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего и ведется розыском подозреваемых. Напоминаем, кем бы ни представлялись звонящие, не доверяйте им безоговорочно и не совершайте никаких финансовых операций, - напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.