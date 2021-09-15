В орловской колонии осужденный обвенчался со своей избранницей. Узами брака перед небесами пара сочеталась в храме при исправительном учреждении.

- Венчание в исправительной колонии – событие редкое. Руководство исправительных учреждений такое решение поддерживает, потому что семья способствует укреплению социально полезных связей осужденного, а также влияет на его желание исправиться и вернуться к нормальной жизни, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

С начала 2021 года в орловских тюрьмах зарегистрировано 14 браков.