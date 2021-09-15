Орловская область получила 29 новых школьных автобусов «ГАЗ» и «ПАЗ». Фото: пресс-служба регионального Правительства

15 сентября в Орле перед областной администрацией презентовали 29 новых школьных автобусов. В ближайшее время автомобили «ГАЗ» и «ПАЗ» передадут школам из удаленных населенных пунктов. Об этом сообщает Правительство Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков зарегистрировать школьный транспорт до конца первой учебной четверти время. Подвоз детей на новых автобусах должен начаться с ноября 2021 года.

- На протяжении четырех последних лет в Орловскую область поступило 143 школьных автобуса. Всего же в регионе 389 школьных маршрутов, на которые ежедневно выходит 242 автобуса, обеспечивая перевозку почти 6 тысяч детей, - сообщил губернатор.

Отметим, также сегодня презентовали три новых машины скорой помощи. Их также в ближайшее время передадут в медицинские организации.