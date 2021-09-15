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Здоровье15 сентября 2021 11:54

От коронавируса в Орловской области скончались уже 970 человек

15 сентября оперштаб сообщил о смерти еще четырех пациентов с ковид
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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От коронавируса в Орловской области скончались уже 970 человек

От коронавируса в Орловской области скончались уже 970 человек

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать летальные исходы среди заразившихся коронавирусом. 15 сентября оперштаб сообщил о смерти еще четырех пациентов с ковид.

За весь период пандемии в Орловской области заболевание унесло жизни уже 970 человек. У всех коронавирус был подтвержден лабораторными исследованиями.

При этом в регионе за сутки зафиксировано 85 новых случаев заражения. Общее число заболевших за почти два года пандемии достигло 44 436, из них 41 487 смогли победить заболевание и излечиться. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписался 81 человек.