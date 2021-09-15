Под Орлом 17-летний юноша на квадроцикле врезался в дерево

В Некрасовке 17-летний юноша на квадроцикле врезался в дерево. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В понедельник, 14 сентября, в поселке Некрасовка Орловского района произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя. 17-летний юноша на квадроцикле врезался в дерево.

ДТП случилось в 18:20 часов вечера. Молодой человек вместе со своим 16-летним пассажиром ехал по Центральной улице в сторону Наугорского шоссе. Неподалеку от дома №64 он не справился с управлением и угодил в дерево.

В Некрасовке 17-летний юноша на квадроцикле врезался в дерево. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В результате аварии и водитель, и пассажир получили телесные повреждения.

- За прошедшие сутки на территории региона всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Травмы получили шесть человек, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.