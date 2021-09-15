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Общество15 сентября 2021 11:08

Девятое уголовное дело за взятку завели на инспектора орловского департамента надзорной деятельности

За 18 тысяч рублей он поставил на учет трактор без фактического его осмотра
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Очередное дело за взятку завели на орловского инспектора департамента надзорной деятельности

Очередное дело за взятку завели на орловского инспектора департамента надзорной деятельности

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Следственный комитет Орловской области завел очередное уголовное дело на инспектора Департамента надзорной деятельности за получение взятки. Он взял 18 тысяч рублей за постановку на учет трактора.

- По данным следствия, подозреваемый в апреле 2020 года получил через посредника от жителя Орловской области взятку на сумму 18 000 рублей за постановку на учет трактора и выдачу на него регистрационных документов без его фактического осмотра, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Дело заведено по статье 290 УК РФ: получение взятки. Это уже девятое уголовное дело, которое расследуется в отношении госинспектора по этой же статье. Предварительное следствие находится на завершающем этапе.