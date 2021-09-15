В Орле мобильные пункты вакцинации заработают в трех районах 15 сентября

Вакцинация от коронавируса в Орловской области Фото: Архив "КП"

15 сентября в Орле мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать в трех районах - Советском, Железнодорожном и Заводском. По-прежнему прием будет вестись в порядке живой очереди и без предварительной записи.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, мобильные пункты вакцинации будут работать с 9 до 15 часов и с 12 до 19 часов.

Раньше всех начнет работу прививочный кабинет на первом этаже здания МФЦ (улица Ленина, 1). Здесь желающих сделать прививку от ковид будут ждать до 15.00

С 12 до 19 часов вакцинация будет проходить около торгового центра «Европа» на улице Московской и на первом этаже ТМК «Гринн» на Кромском шоссе.

- Напоминаем, для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой пациентов ждет медосмотр, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.